passeggiata natalizia alla scoperta della natura del Parco

Domenica 11 Dicembre 2022 dalle 10:00 alle 12:00

Una camminata con barba e cappellino rosso per festeggiare insieme l'arrivo del Natale e per scoprire le bellezze naturalistiche del Parco La Mandria in percorsi non aperti al pubblico.

Le guide del Parco vi accompagneranno in questo facile percorso per vivere il bosco in una maniera insolita al suono di Jingle Bells.

Durante il percorso si approfondiranno quali strategie mettono in atto animali e piante per affrontare il periodo invernale.

Prima di partire verrà offerta una barretta energetica cereali e cioccolato Coop

Costo € 10 a persona

Accessibile a seconda della disabilità

Informazioni: 011/4993381 - info@parcomandria.it

Prenotazioni on line: www.arnicatorino.it/le-nostre-proposte/