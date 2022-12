Naturalità dei nostri boschi

Venerdì 16 Dicembre 2022 ore 20:00

Prima serata di un ciclo di incontri tra storia e natura, alla scoperta del Parco della Mandria.

"Gli ultimi relitti di foresta di pianura rappresentano il retaggio di un antico paesaggio che non esiste piu. Salvaguardare e gestire la naturalità che essi custodiscono sono un impegno imprescindibile per garantire la soppravivenza della biodiversità in essi custoditi. Attraverso il racconto dei Guardiaparco si scoprirà l'eccezionale valore naturalistico che si cela nei boschi del Parco La Mandria e il ruolo non marginale che essi rivestono in relazione dei sempre più evidenti e drammatici cambiamenti climatici "

A cura dei Guardiaparco Antonio Tacchino e Alessandro Girodo.

Presenta Rosalba Nattero (Presidente Ecospirituality Foundation) introduce Robero Garosci (Vice Presidente Ecospirituality Foundation).

La serata sarà preceduta da un piccolo rinfresco vegano.

Dove: Ecovillaggio di Dreamland - Parco La Mandria Via G. Agnelli 2 - Fiano (TO)

Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti: 337/1515001 - www.eco-spirituality.org

Informazioni: Ufficio Informazioni Parchi Reali 011/4993381 - info@parcomandria.it