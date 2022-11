4° edizone

Domenica 4 Dicembre 2022

Domenica 4 dicembre 2022, da Cascina Brero, si terrà la 4° edizione del "Cross di Pedro", gara di corsa campestre dedicata alla memoria di Gianni Pedrini, indimenticato atleta e grande amico del Centro Universitario Sportivo torinese. La gara, organizzata dal Battaglio CUS Torino si svolgerà per la prima volta nella cornice del Parco La Mandria (Cascina Brero, via Scodeggio, Venaria Reale) e sarà valida come prequel dei Campionati Europei di Cross. Il ritrovo sarà alle 8.00.



Inoltre alle 11.00 si terrà una camminata libera di 5 km in ricordo di Pedro sul circuito "JUST THE WOMAN I AM", l'evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese a sostegno della ricerca universitaria sul cancro che si svolgerà il 5 marzo 2023 (https://jtwia.org/).

Queste le parole del Presidente CUS Torino Riccardo D'Elicio: "siamo ormai alla quarta edizione di questo cross in memoria dell'indimenticato Gianni, una persona ed un atleta fortemente legato al CUS. E' stata nuovamente abbinata a Just the Woman I Am e, per quest'anno, sarà prequel dei Campionati Europei di Corsa Campestre e questo ci onora moltissimo. E' una manifestazione a cui tengo moltissimo e credo che anche il mondo dell'atletica sarà presente con un gran numero di partecipanti che ci terranno a ricordare con noi Pedro".



Gianni Pedrini è scomparso poco prima del suo sessantesimo compleanno nel 2017; Pedrini fu atleta di alto livello prima nel settore assoluto, poi, dopo aver abbandonato la carriera agonistica per un infortunio al ginocchio, tra i master. Nel suo palmares il titolo di campione italiano universitario dei 10.000 metri in pista e maglia azzurra nelle nazionali giovanili di corsa campestre, cui aggiunse numerosi titoli italiani di categoria, indoor e outdoor, tra i master.



La manifestazione del 4 dicembre prenderà il via dunque da Cascina Brero, all'interno del Parco La Mandria, per un percorso tutto immerso nel verde che toccherà anche Borgo Castello e la Cascina Fornaci. Di seguito il programma gare.



PROGRAMMA ORARIO

RITROVO ore 8.00 presso CASCINA BRERO, via Scodeggio, Venaria Reale (Parco La Mandria)

PROGRAMMA GARE

9.30 Allievi + SM (60+65 e oltre) + Runcard Km 4

10.00 SM (45+50+55) Km 6

10.30 M23 + SM (35+40) Km 6

11.00 camminata libera in memoria di Pedro su circuito "JUST THE WOMAN I AM" di 5 km

11.20 Allieve+F23+SF (35+40+45+50+55+60 e oltre) + Runcard F Km 4

11.50 J/P/S Donne Km 6

12.30 J/P/S Uomini Km 8

INFO: Rapallo Cosimo (340.4229684 – atletica@custorino.it)