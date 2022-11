camminata libera

Domenica 4 Dicembre 2022 ore 11:00

In occasione de "Il Cross di Pedro", domenica 4 dicembre, alle ore 11.00 si svolgerà anche la camminata in memoria di Pedro sul Circuito Rosa, "Just Woman I am" da 5 km.

Iscrizioni entro il 1/12/22 - quota € 8.00 con pagamento tramite bonifico bancario intestato a ASD CUS TORINO - indicando in descrizione "Camminata Circuito Just the Woman I am" e nominativo

IBAN IT73Q0313801000000013275318

Inviare copia del bonifico ad: atletica@custorino.it

Responsabile organizzativo: Rapallo Cosimo cell. 340 422 9684 - Info: atletica@custorino.it + www.custorino.it

Si accettano iscrizioni il giorno della gara al costo maggiorato di € 15

Dalla tassa di iscrizione 3 € verranno devoluti alla ricerca universitaria sul cancro.