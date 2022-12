Trekking con le guide del Parco

Sabato 17 Dicembre 2022 dalle 20:00 alle 18:00

Con grande sorpresa il parco si è ricoperto di un soffice e candido manto che rende l'atmosfera unica e fiabesca.

Perchè allora non approfittare di questo regalo che la Natura ci ha dato e tuffarci in questa esperienza?

Faremo una passeggiata tra i prati e i boschi del Parco, cercheremo le impronte che grazie alla neve saranno ben visibili e con un po' di fortuna proveremo ad avvistare qualche timido animale notturno.

Non perdere questa rara occasione! Vestiti comodo e caldo, indossa un paio di scarponcini adatto alla neve e vieni a trovarci a Cascina Brero dove la guida naturalistica sarà pronta ad accoglierti!



costo: 12 euro a persona:https://www.arnicatorino.it/la-neve-voci-nella-notte/