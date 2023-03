a Cascina Oslera

Da Sabato 1 Aprile a Sabato 30 Settembre 2023

Due sono i percorsi del nuovo Parco Avventura di Cascina Oslera che rappresenterà sul territorio, per il Parco della Mandria e per la Città Metropolitana di Torino, un nuovo svago e un nuovo motivo di attrazione nella natura per i bambini e i ragazzi, per le scolaresche, per i gruppi, per le associazioni:

- il PERCORSO BABY con sei stazioni e tappeti elastici, adatto per bambini dai 5 agli 8 anni, con altezza al polso di 110 cm, accompagnati all'interno da un genitore/nonno;

- il PERCORSO BAMBINI/RAGAZZI dagli 8 ai 16 anni con altezza al polso minima di 140 cm, con 11 stazioni, passaggi tirolesi, zip line, attraversamenti sospesi, seguiti da addetti.

ORARI:

ore 14 – 18 nei giorni mercoledì - giovedì – venerdì

ore 10 – 19 nei giorni sabato e domenica

Ultimo turno d'ingresso: ore 18:00

Durata: permanenza dall'ingresso nella struttura: 1 ora (dopo aver fatto il biglietto, verrà

consegnata l'attrezzatura ed effettuato un briefing informativo di una decina di minuti circa)

Costi:

euro 12,00 ingresso con inclusa attrezzatura (saranno forniti imbragatura e caschetto)

euro 10,00 per le scolaresche e per gruppi superiori ai 15 bambini/ragazzi.

euro 6,00 per bambini/ragazzi diversamente abili con ingresso gratuito per l'accompagnatore che dovrà seguirlo nella struttura sotto la sua responsabilità.

I bambini dai 5 agli 8 anni dovranno entrare in struttura con un familiare/accompagnatore

(ingresso gratuito per l'accompagnatore maggiorenne).

Aperture straordinarie da concordarsi su prenotazione per gruppi e scolaresche

Contatti per informazioni, prenotazioni, convenzioni:

info@cascinaoslera.it - tel. 3664994250 - www.cascinaoslera.it

Indirizzo: Cascina Oslera – Parco La Mandria

Ingresso: dalla rotonda di corso Fratelli Kennedy – Robassomero (To)

Bus: Linea 226 Buscompany a/r da Torino C.so Inghilterra/Porta Susa a Varisella con

fermata Robassomero (subito nei pressi dell'ingresso).

Parcheggio:

- disponibile un parcheggio interno alla struttura per auto, moto, bici, all'aperto e non custodito, fino ad esaurimento posti;

- gratuito dal lunedì al venerdì;

- a pagamento (euro 3,00) il sabato, la domenica e i festivi.

Note

E' vietato l'ingresso ai cani a Cascina Oslera e in tutto il Parco La Mandria.