Escursione in Mountain Bike nel parco La Mandria

Sabato 3 Giugno 2023 ore 09:30

Nell'ambito del progetto Sport Days, eventi gratuiti dedicati al benessere, al divertimento e alla scoperta di tanti nuovi sport!

Vieni a scoprire con noi il Parco La Mandria assieme ai suoi luoghi storici!



Per tutti i partecipanti:





possibilità di usufruire del pranzo al sacco (su prenotazione al costo di 7 euro) composto da panino, acqua e merenda;

sconto per visitare la Reggia e i giardini

Se non sei in possesso di una bici potrai noleggiarla grazie al servizio rent Decathlon

(https://rent.decathlon.it)

o potrai usufruire del servizio noleggio bici del parco situato presso Cascina Prato Pascolo (http://www.parchireali.it/parco.mandria/pagina.php?id=35).



Sono previste due escursioni:





Percorso di 8 km (percorso facile, adatto anche a bambini)

Percorso di 21 km (adatto a ciclisti con minimo allenamento)



Entrambe le escursioni sono composte da soste programmate con spiegazioni dei vari luoghi storici del parco.



Nel pomeriggio verrà allestito un percorso su erba per bambini, in collaborazione con l' ASD Anemos.



Informazioni utili:



-non sono ammessi animali

-ritrovo ore 9.30 - noleggio bici presso Prato Pascolo ore 10 - partenza 10.15

-munirsi di abbigliamento sportivo e acqua

-attenzione: il ritrovo è al Parco La Mandria - Ingresso Ponte Verde



Compila il seguente modulo se vuoi usufruire del pranzo al sacco o del rent bike presso il parco:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8ERyPscCAc1lGUBZLK7TF_WmehS_sfaZgYxYPCZab6B4rlw/viewform?usp=sf_link