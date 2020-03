A Cavallo e in Carrozza nel Parco

Attività di Cascina Vittoria

Da Sabato 4 Aprile a Giovedì 31 Dicembre 2020

10 marzo 2020: In ottemperanza alle misure assunte dal Governo e dalla Regione Piemonte per ridurre la diffusione del Corona Virus, comunichiamo la chiusura dei servizi al pubblico all'interno del Parco fino a nuovo avviso (quali noleggi biciclette, Trenino, visite guidate, scuderie, musei e centri visita e punti ristoro).

Un luogo di relax e divertimento, uniti a storia e natura.

Cavalli, carrozze e allegria per grandi e piccini... le attività della Cascina Vittoria vi aspettano con tante possibilità di interazione con gli animali della Cascina!

-LA CARROZZA NEL PARCO

A passo lento per ammirare le bellezze del parco, accompagnati da guide regionali.

Tutti i giorni su prenotazione

Orario: dalle ore 11 alla chiusura del Parco

durata: 1 ora circa

Partenza: ingresso Ponte Verde o Cascina Vittoria

costo: adulti 10€ - bambini 5€

-LEZIONI DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA e PASSEGGIATE NEL PARCO!

Gli Istruttori vi metteranno in condizione di fruire del Parco a cavallo in sicurezza.

Tutti i giorni e week end su prenotazione

Orario: dalle ore 10 alle ore 17

durata: 1 ora circa

Partenza: Cascina Vittoria

costo: 24€ adatto a tutte le età

-PASSEGGIATA AL TRAMONTO "A SELLA"

Prima del tramonto per osservare il sole che dipinge di rosa le nostre montagne, tutti i giovedì

Orario: in base alla chiusura stagionale del Parco

durata: 1 ora circa

Partenza: Cascina Vittoria

costo: 24€ - NO ai minori di 14 anni

Le visite sono tutte con partenza dalla Cascina e con prenotazione obbligatoria.

infocascinavittoria@gmail.com - www.cascinalavittoria.com

Dott. Vaccarino +39 335 307310

Nei mesi di giugno, luglio e agosto, giornate in scuderia per i centri estivi!

Personale abilitato agli interventi assistiti con gli animali (IAA)

Possibilità di feste private ed aziendali, organizzazione di caccia al tesoro e giochi a tema…

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Parco

Comuni: Druento (TO), Robassomero (TO), Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Cascina Vittoria

Info Email: infocascinavittoria@gmail.com Info Line: 335 307310 TorinoCascina Vittoria

Altre info su:Tag: in carrozza e a cavallo