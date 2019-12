Aspettando il Natale

Laboratorio di Natale per famiglie

Domenica 22 Dicembre 2019 dalle 15:00 alle 17:00

Laboratorio creativo per famiglie con bimbi in età scuola primaria alla Cascina Brero!



Traformiamo insieme legnetti e ghiande in folletti del bosco!

Merenda offerta dalla Coop



Dove: Centro Visite Casicna Brero - Via scodeggio Venaria Reale, ingresso dedicato con parcheggio interno gratuito

Ore: 15.00

Durata: 2 ore circa

Costo: 8€ a apersona - 1€ di sconto per possessori Carte Musei e Tessera Coop

Tariffa dal secondo figlio 5€ invece che 8€

Prenotazione obbligatoria all'Ufficio Turistico Parchi Reali

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Cascina Brero

Comune: Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Cooperativa Arnica

Info Email: info@parcomandria.it Info Line: 011/4993381 TorinoCooperativa Arnica

Altre info su:Tag: laboratori