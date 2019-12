Metti il bosco sotto l'albero, presso Superstore Coop di Via Botticelli a Torino

laboratorio creativo

Venerdì 20 Dicembre 2019 dalle 16:00 alle 17:30

Il 20 dicembre dalle 16.00 alle 17.30, La Mandria e la Cooperativa Arnica saranno ospiti presso lo Spazio Ristoro del Superstore della Coop di Via Botticelli 85 a Torino, con il laboratorio gratuito "Metti il Parco sotto l'albero", per creare insieme decorazioni natalizie da portare a casa con gli elementi del bosco.



Prenotazione obbligatoria all' Ufficio Turistico Parchi Reali:

dal martedì a venerdì 10.00-12.00/14.00-16.00

sabato, domenica e festivi 10.00-13.00/14.00-15.00

Tel. 011/4993381 - E-mail: info@parcomandria.it

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Superstore Coop Via Botticelli a Torino

Comune: Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Cooperativa Arnica

Info Email: info@parcomandria.it Info Line: 0114993381 TorinoCooperativa Arnica

