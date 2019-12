Tramontiamo insieme al Trenino

giro crepuscolare con bevanda calda

Sabato 21 Dicembre 2019 dalle 17:00 alle 18:00

Aspettando la sera per osservare i colori che cambiano durante il tramonto a bordo del Trenino. Sosta a Cascina Vittoria al Chiosco "2 crepes in viaggio" per riscaldarsi con un Vin Brulè o una cioccolata calda.



ore 17.00 da ingresso Ponte Verde (Viale Carlo Emanuele II, 256 - Venaria)

costo: 8€ - gratuito minori di 3 anni

minimo 2 partecipanti



Prenotazione obbligatoria all'Associazione La Mandria Adventure:

351.5857222

lamandria.adventure@gmail.com

Venaria Reale 10078 Italy

Comuni: Druento (TO), Robassomero (TO), Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: La Mandria Adventure e Trenino

