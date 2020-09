La foresta antica

Trekking crepuscolare

Venerdì 4 Settembre 2020 dalle 18:00 alle 20:00

Breve passeggiata serale nel Parco della Mandria alla scoperta degli alberi presenti nell'antica Foresta Planiziale visti dal punto di vista scientifico e arricchiti da curiosità botaniche, miti e leggende.Scopriremo come gli antichi Celti avevano creato un alfabeto e un calendario in base al nome degli alberi presenti nella foresta a loro sacra con specie guida per ogni periodo dell'anno. L'albero come punto di partenza, unione fra terra e cielo, che poteva anche influire sul carattere degli uomini.



Ritrovo ore 18.00 presso Ingresso Ponte verde

Durata: circa 2 ore

Costo:12 euro adulti, 5 euro bambini (sotto i 10 anni)

Per informazioni e prenotazione obbligatoria:

Ufficio Informativo dei Parchi Reali

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Parco

Comuni: Druento (TO), Robassomero (TO), Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Cooperativa Arnica

Info Email: info@parcomandria.it Info Line: 0114993381 TorinoCooperativa Arnica

