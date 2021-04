Passeggiando da Cascina Oslera a “Villa Laghi”

Birdwatching al Lago

Sabato 1 Maggio 2021 dalle 10:00 alle 12:00

Passeggiata fino a Villa Laghi per parlare di fauna selvatica ed osservare la ricca avifauna del Lago.

Visita agli animali da cortile di Cascina Oslera.

Possibile prenotare pranzo in Cascina Oslera. Accessibile a seconda della disabilità.

Costi: 9 € bimbi - 6 € per i genitori (di cui 3 € per merenda non facoltativa)

Prenotazione obbligatoria: Ufficio Informazioni 011/4993381 - info@parcomandria.it

Robassomero 10070 Italy Luogo: Cascina Oslera

Comuni: Robassomero (TO), Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Cooperativa Arnica e Cascina Oslera

Info Email: info@parcomandria.it Info Line: 0114993381 TorinoCooperativa Arnica e Cascina Oslera

Tag: escursioni