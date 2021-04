Passeggiata alla scoperta dei piccoli animali anfibi e rettili

Anfibi e rettili

Domenica 2 Maggio 2021 dalle 15:00 alle 17:00

Proposta per tutti: adulti e famiglie, per avvicinarsi al mondo della ricerca - ACCESSIBILE PER DISABILI

Chi si nasconde tra i fili d'erba? Chi si sta tuffando nello stagno? "Non sempre dove c'è acqua ci sono le rane, ma quando senti gracidare c'è acqua"

Tra terra e acqua

Alcuni piccoli animali hanno abitudini particolari e solitamente non sono facili da osservare durante le passeggiate.

Con l'erpetologo andremo all'esplorazione degli ambienti che ospitano rettili e anfibi, scopriremo come avvistarli e riconoscerli.

Con un po' di fortuna riuscireste ad avvistare:

serpenti che sono agilissimi e scappano via al minimo rumore

lucertole e ramarri che possono essere diffidenti

Guardate con attenzione nello stagno

per vedere sul fondale i tritoni, i piccoli anfibi che con un retino potrete cercare di catturare, sotto l'occhio vigile dell'esperto rettili che non vi perdono mai di vista!

Costo: € 9

Prenotazione obbligatoria Ufficio Informazioni: 011/4993381 - info@parcomandria.it

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Cascina Brero - Via Scodeggio

Comune: Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Cooperativa Arnica

Info Email: info@parcomandria.it Info Line: 0114993381 TorinoCooperativa Arnica

