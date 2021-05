Foresta Antica

Passeggiata botanica per tutti

Venerdì 14 Maggio 2021 dalle 18:00 alle 20:00

Breve passeggiata alla scoperta degli alberi presenti nell'antica Foresta Planiziale visti dal punto di vista scientifico e arricchiti da curiosità botaniche, miti e leggende.

In Italia le foreste nelle aree di pianura sono quasi del tutto scomparse per far posto ai campi coltivati e alle città. Il Parco La Mandria è uno dei rari posti dove è sopravvissuta!

Camminare lungo i suoi sentieri alla ricerca dei Celti, per scoprire che avevano creato un alfabeto e un calendario in base ai nomi degli alberi.

L'albero come punto di partenza, unione tra terra e cielo, che poteva anche influire sul carattere degli uomini.

evento accessibile a seconda della disabilità

Costo: € 12

Prenotazione Obbligatoria Ufficio Informazioni: 011/4993381 – info@parcomandria.it

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Cascina Brero - Via Scodeggio

Comune: Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Cooperativa Arnica

Info Email: info@parcomandria.it Info Line: 0114993381 TorinoCooperativa Arnica

Altre info su:Tag: escursioni