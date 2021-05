Natura Experience

Forest Bathing

Domenica 23 Maggio 2021 dalle 09:30 alle 16:00

Shinrin-Yoku o Forest Bathing è una pratica nata in Giappone nel 1982, come parte di un programma sanitario nazionale istituito per ridurre i livelli di stress della popolazione. Questa pratica è oggi a ragione, annoverata tra le terapie preventive per la salute umana e si sta rapidamente diffondendo nel mondo. Un'immersione nella natura per apprezzarne a pieno i profumi, i colori e i suoni e per apportare beneficio a corpo e mente. Una vasta mole di dati raccolti dimostra che tale pratica è in grado dopo sole tre ore di: alleviare lo stress, stimolare la concentrazione e la memoria, aiutare a dormire meglio, potenziare il sistema immunitario, infondere energia e porta vigore.

Attraverso una camminata sensibile e momenti di meditazione sperimenteremo il contatto con la natura e percepiremo la sensazione di un "bagno nella foresta". La pratica si chiuderà con "l'abbraccio di un albero" per relazionarci con lo spazio dentro di noi che è autenticità e bellezza. La natura è la nostra casa da sempre, ci ama incondizionatamente, scioglie le paure e ci aiuta a recuperare la fiducia in noi stessi.

Forest Bathing(Bagno nella Foresta) + Bare footing

Giornata per ADULTI

EVENTO ACCESSIBILE ALLE PERSONE DISABILI

Costo: € 55,00

Prenotazione Obbligatoria Ufficio Informazioni: 011/4993381 – info@parcomandria.it

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Cascina Brero - Via Scodeggio

Comune: Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Cooperativa Arnica

Info Email: info@parcomandria.it Info Line: 0114993381 TorinoCooperativa Arnica

Tag: escursioni