Passeggiando con l'entomologo

Pomeriggi con il ricercatore

Domenica 30 Maggio 2021 dalle 10:00 alle 12:00

Piccoli e sconosciuti insetti del parco e della loro importanza nell'ecosistema. Alla luce dei cambiamenti globali a cui stiamo assistendo, la conservazione della biodiversità viene ormai considerata lo strumento fondamentale per salvare il nostro pianeta e noi stessi. La grande varietà di animali e piante che caratterizza il Parco Naturale della Mandria costituisce un patrimonio importante: gli insetti, in particolare, rivestono un ruolo fondamentale in ogni ecosistema ed allo stesso tempo sono un elemento di grande fragilità. Imparare a riconoscerne i gruppi principali, scoprendo la complessa biologia di alcuni di questi, è tra gli obiettivi di queste escursioni a loro dedicate. Tra cortecce, fiori e stagni si nascondono prede e predatori degni dei documentari più affascinanti, basta avvicinarsi al loro mondo con delicatezza ed attenzione, lasciando da parte qualche credenza e pregiudizio. Una occasione di approfondimento, indicata soprattutto agli amanti della natura nascosta e della fotografia macro.

Costo: € 9

Prenotazione Obbligatoria Ufficio Informazioni: 011/4993381 – info@parcomandria.it

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Per avvicinarsi al mondo della ricerca

Comune: Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Cooperativa Arnica

Info Email: info@parcomandria.it Info Line: 0114993381 TorinoCooperativa Arnica

Altre info su:Tag: visite guidate