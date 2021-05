Open Day BOSCO DI CLOE

Per un'immersione nella natura del Parco della Mandria

Domenica 16 Maggio 2021 dalle 15:00 alle 17:00

Progetto di educazione in natura, ispirato alle scuole nel bosco del nord Europa...Da settembre 2021 Cascina Brero ospiterà "Educare in natura", progetto ispirato ai waldkindergarten (scuola nel bosco) del nord Europa. Negli ultimi anni in Italia sono fiorite numerose realtà di outdoor education, questa in particolare sarebbe una delle prime a nascere all'interno di un parco regionale.

Il principio di fondo della proposta è far vivere ai bambini e alle bambine un'esperienza continuativa di immersione nella natura tra i boschi del Parco Naturale La Mandria, valorizzando l'esperienza come apprendimento e il rispetto dell'ambiente circostante.

L' obiettivo è quello di promuovere l'educazione ambientale e l' educazione alla sostenibilità, nonché un sano sviluppo psicofisico nella seconda infanzia.

Gli accompagnatori del bosco (guide escursionistiche ambientali ed educatori prima infanzia) accoglieranno i bambine e le bambine dai 3 ai 6 anni, la mattina, dal lunedì al venerdì, da settembre a giugno.

Contattateci per partecipare al pomeriggio di presentazione!

Disponibilità negli orari:

- 15.00

- 17.00

Prenotazione Obbligatoria Ufficio Informazioni: 011/4993381 – info@parcomandria.it

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Cascina Brero - Via Scodeggio

Comune: Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Cooperativa Arnica

Info Email: info@parcomandria.it Info Line: 0114993381 TorinoCooperativa Arnica

Tag: famiglia