Centro Visite Cascina Brero

tante attività per tutti!

Da Sabato 15 a Domenica 16 Maggio 2021 dalle 10:00 alle 20:00

Tutti i sabato e le domeniche dalle 10 a chiusura Parco! E' ora di scoprire tutte le novità di quest'anno!!!

In questi mesi sono stati creati nuovi allestimenti e nuovi spazi in modo da potervi far trascorrere una giornata tra divertimento e relax in mezzo alla natura.

Le attività possibili comprese nel biglietto di ingresso sono le seguenti:

il nuovo percorso sensoriale a piedi nudi La foresta in punta di piedi, il primo in provincia di Torino

il minigolf costruito interamente in legno di castagno, dedicato agli anfibi del Parco. Il percorso è formato da 12 buche con diversa difficoltà

nuovo allestimento per il museo naturalistico: mostra interattiva su alberi e bosco.

Exhibit, diorama e animali tassidermizzati guideranno il visitatore alla scoperta del Parco

la biblioteca e videoteca naturalistica

ping pong e calcetto

area pic nic e relax

è possibile anche affittare le biciclette per scoprire il Parco su due ruote

Se volete visitare il museo naturalistico, vi ricordiamo che secondo le normative vigenti, è necessaria la prenotazione il giorno prima! Ore 11 - ore 14,30 - ore 17,30

ULTIMO INGRESSO CASCINA BRERO ORE 18.00!

Costi:

Biglietto intero 7 euro

Biglietto ridotto 5 euro (famiglie 2 adulti+ 2 bambini, gruppi di almeno 10 persone)

Tessera 10 ingressi 50 euro

Abbonamento annuale nominativo 25 euro

gratuito bambini fino ad 1 anno di età

Prenotazione Obbligatoria Ufficio Informazioni: 011/4993381 – info@parcomandria.it

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Cascina Brero - Via Scodeggio

Comune: Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Cooperativa Arnica

Info Email: info@parcomandria.it Info Line: 0114993381 TorinoCooperativa Arnica

