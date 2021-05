Con lo scoiattolo NAT...

...Alla scoperta del Percorso sensoriale di Cascina Brero Parco La Mandria

Domenica 9 Maggio 2021 dalle 15:00 alle 17:00

Lo scoiattolo NAT vi accompagnerà alla scoperta di nuove sensazioni a piedi nudi nella "Foresta in punta di piedi". Togliete le scarpe e lasciatevi accompagnare da NAT nell'esplorazione del bosco con occhi e piedi diversi, per vivere un'indimenticabile esperienza. NAT Vi accompagnerà alla scoperta di nuove sensazioni camminando come lui "a piedi nudi". Vi farà guardare il mondo in modo diverso, ad esempio, come lo vedono gli insetti...Divertimento garantito!

Saranno proposte esperienze per affrontare e superare insieme le paure per sensazioni nuove; giochi per sviluppare i 5 sensi. Adatto a tutta la famiglia per rafforzare il legame genitore-figlio, nonno - nipote.

Si consiglia di portare piccolo asciugamano.

EVENTO ACCESSIBILE ALLE PERSONE DISABILI

Costo: 12 € adulti, 6 € bambini (fino ai 10 anni)

Prenotazione Obbligatoria Ufficio Informazioni: 011/4993381 – info@parcomandria.it

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Cascina Brero - Via Scodeggio

Comune: Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Cooperativa Arnica

Info Email: info@parcomandria.it Info Line: 0114993381 TorinoCooperativa Arnica

Altre info su:Tag: escursioni