Percorso sensoriale a piedi nudi nat.sens

visita in autonomia tutti i martedì e giovedì

Martedì 3 Agosto 2021 dalle 09:00 alle 12:30

Novita! Dal 20 aluglio al 9 settembre, tutti i martedì e giovedì dalle 9 alle 13.30 (con ultimo ingresso ore 12), sarà data la possibilità di provare, in autonomia, il percorso sensoriale a piedi nudi nat.sens.



Il percorso si trova all'interno del Centro visite di Casicna Brero (Via Scodeggio - Venaria Reale, ingresso dedicato e parcheggio interno gratuito)



Costo: 4€ a partecipante (solo per il percorso sensoriale, senza guida - per il resto del centro visite le attività sono fruibili solo nei week end e festivi)

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Cascina Brero

Comune: Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Cooperativa Arnica

Info Email: info@parcomandria.it Info Line: 0114993381 TorinoCooperativa Arnica

