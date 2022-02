Camminata e stretching nel Parco La Mandria

Martedì 22 Febbraio 2022 dalle 09:30 alle 12:00

Una camminata veloce di circa 6-8 km nell' aria pura e frizzante del Parco naturale La Mandria, seguita poi da una calda tisana corroborante e da uno stretching guidato. Una vera passeggiata di salute in un Parco da vivere in tutte le stagioni!

Anelli ed itinerari sempre differenti per questi appuntamenti, consigliati una o due volte a settimana, in tutte le stagioni dell' anno; una alternativa valida ed salutare ad una attività al chiuso. Una camminata veloce di circa 6-8 km nella natura per il benessere del corpo e dello spirito; il corpo si allena e si ossigena, mentre la mente si rilassa e si rasserena nei colori cangianti del bosco del Parco, riacquistando nuova energia.

A seguire, una tisana di erbe salutari, e, per finire, stretching guidato per lavorare al meglio sulla flessibilità e mobilità.

Si consiglia di portare un materassino personale per il momento dello stretch.

Costo: € 15 a persona - possibilità di abbonamenti mensili

Accessibile a persone disabili, ma con buona capacità motoria legata alla camminata

Prenotazione on line: http://www.arnicatorino.it/salute-e-natura-nel-parco-la-mandria/

Ufficio Informazioni: 011/4993381 – info@parcomandria.it