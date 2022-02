avvicinamento alla fotografia naturalistica

Domenica 20 Febbraio 2022 dalle 10:00 alle 18:00

Concept didattico sviluppato da Jago Corazza, autore e fotografo National Geographic

Dalle 10:00/13.00 - 15:00/18:00 presso la splendida sede del Ciabot, Parco la Mandria (To) - Aula multimediale attrezzata - GRATUITO

Questo corso è progettato per favorire l'avvicinamento alla natura utilizzando il meraviglioso mezzo della fotografia e delle riprese video, e costruito per essere un vero e proprio show dedicato alla conoscenza, al rispetto e alla conservazione dell'ambiente. Verranno infatti utilizzati speciali contributi audiovisivi che avranno il compito di affascinare i ragazzi e di accompagnarli lungo un vero e proprio viaggio attraverso la natura. Il programma, interattivo e svolto grazie ad un costante dialogo con i ragazzi, prevede al Ciabot altre sessioni sperimentali di fotografia naturalistica, dove i giovani partecipanti potranno mettere subito in pratica le nozioni apprese e verificare la possibilità di considerare la natura una vera compagna di giochi e di vita. Modulo della durata di 3 ORE.

Per informazioni ed iscrizioni 3200963747 - ciabotdeglianimali@skuanature.com



Nel rispetto delle normative vigenti è richiesto il Green Pass (+12 anni)

Con impegno, consapevolezza e amore,

Skua Nature Group