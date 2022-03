Esperienza sensoriale per famiglie

Domenica 13 Marzo 2022 dalle 10:00 alle 12:00

Lo scoiattolo NAT vi accompagnerà alla scoperta di nuove sensazioni a piedi nudi ne La Foresta in punta di piedi.

Togliete le scarpe e lasciatevi accompagnare da NAT nell'esplorazione del bosco con occhi e piedi diversi.

Saranno proposte esperienze sensoriali e attività per conoscere e vivere la natura che ci circonda per sperimentare e sperimentarsi, per giocare, immaginare e conoscere.

Cammineremo su diverse texture, metteremo alla prova il nostro equilibrio e proveremo ad imitare gli animali del bosco per conoscerli un po' meglio.

Il camminare a piedi nudi in età pediatrica e adolescenziale fa sviluppare abilità motorie più spiccate rispetto a chi usa esclusivamente le scarpe. Numerosi studi confermano i molteplici benefici portati dal camminare scalzi.

Adatto a tutta la famiglia per rafforzare il legame genitore-figlio, nonno - nipote.

Consigliato per bambini dai 4 ai 14 anni

Prima di iniziare colazione per tutti offerta dalla Coop.

Costo: 12 € adulti 15 € bambini



EVENTO ACCESSIBILE AI DISABILI



Prenotazione obbligatoria: Punto informativo Parchi Reali

0114993381

info@parcomandria.it