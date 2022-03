Just the woman I am ... Virtual Edition

Domenica 6 Marzo 2022 dalle 10:00 alle 12:00

Quest'anno l'appuntamento è con le "Mandriotte" del Centro Allenamento Mandria!



Per la prima volta la Venaria Reale e la Mandria ospitano "Just the Woman I am".



Il ritrovo sarà a Cascina Brero alle 10. Il gruppo delle "Mandriotte" in collaborazione con le associazioni "Corridoi Mandria", "Divieto di noia Aps" e "Nordic Walking Venaria" accompagneranno i partecipanti lungo il percorso di 5 Km dentro alle meraviglie del parco.



La marcia è a scopo benefico. Con la raccolta fondi si contribuirà infatti alla ricerca universitaria sul cancro.



Per informazioni: Ufficio Turistico Parchi Reali 011/4993381 - info@parcomandria.it

Per le iscrizioni: https://join.endu.net/entry?edition=67325