Escursione nei luoghi più esclusivi del Parco La Mandria

Domenica 20 Marzo 2022 dalle 10:00 alle 16:00

Un'escursione particolare ed emozionante che attraverserà i luoghi più segreti e incontaminati del Parco La Mandria per vivere appieno la sua natura.

Alcune vicissitudini storiche hanno consegnato alcuni frammenti di natura planiziale ben conservati, costituiti da ambienti che un tempo caratterizzano ampiamente la pianura padana.

Da luogo poco adatto alla coltivazione a riserva di caccia reale, per finire ad attrarre l'attenzione di una rinnovata sensibilità ambientale che ha scaturito la nascita di un'area protetta. I boschi secolari, le piccole paludi, i corsi d'acqua lenti e tortuosi e le grandissime praterie del Parco Naturale La Mandria, oggi costituiscono habitat che difficilmente possiamo trovare altrove e con simili estensioni. Di conseguenza, attraversarli significa sia fare un salto nel tempo, sia riscoprire l'essenza dell'esplorazione in zone poco o per nulla antropizzate. Con passo leggero ed attento, avremo la possibilità di scoprire alcuni segreti della biodiversità di un Parco così ben conservato, nascosti di volta in volta in ciascuno dei delicati habitat che lo caratterizzano.

Coglieremo l'occasione per fermarci per fare insieme un pic nic nel bosco in un luogo piacevole e riparato. Ognuno dovrà essere autonomo per quanto riguarda cibo e bevande.

Consigliate calzature e abbigliamento adeguati.

Consigliata dagli 8 anni in poi.



Prezzo: 18 euro ad adulto

14 euro a bambino fino a 10 anni



ACCESSIBILE SECONDO DISABILITA'





Prenotazione Obbligatoria Ufficio Informazioni Parchi Reali 011/4993381 - info@parcomandria.it