Festa campestre con dress code giallo

Lunedì 18 Aprile 2022 dalle 10:00 alle 20:00

Una giornata di festa nella natura di Cascina Brero!

Il mondo si colorerà di giallo….giallo come allegria, giallo come le uova e i pulcini, giallo come il logo della nostra cooperativa!

Per accedere alla Cascina sarà necessario indossare qualcosa di giallo e mi raccomando non dimenticate di avere questo colore anche nel vostro pic nic!

In questa giornata si potrà camminare a piedi nudi nel percorso sensoriale la foresta in punta di piedi, giocare a minigolf, sfidarsi a calcetto e ping pong, visitare il museo naturalistico, vedere filmati o leggere un bel libro della nostra biblioteca, rilassarsi nel bosco o nel giardino della cascina. sarà inoltre disponibile un'area pic nic dedicata.



Prezzo: 7 euro intero 5 euro ridotto (per gruppi da 10 e famiglie 2 adulti 2 bambini) gratuito fino a 2 anni



EVENTO ACCESSIBILE A SECONDA DELLA DISABILITA'





Prenotazione obbligatoria: Ufficio Informazioni Parchi Reali 011/4993381 - info@parcomandria.it