domenica mattina ritagliati un'ora tutta per Te!

Da Domenica 6 Marzo a Venerdì 30 Settembre 2022 dalle 10:00 alle 11:00

La lezione inizia con 15 minuti di risveglio muscolare ( per addominali e dorsali), a seguire 10 minuti di grooming (cura e pulizia del cavallo) e per finire 35 minuti di lezione in campo!

Al termine della lezione, con le signore che saranno in grado di affrontare il percorso fino a Cascina "Prato Pascolo" si andrà a cavallo a prendere l'aperitivo.

Costo: € 40 a persona con aperitivo ( sconto soci)

A richiesta servizio di baby-sitter in Cascina Vittoria.

Per info e prenotazioni: www.cascinalavittoria.com - infocascinavittoria@gmail.com - 335/307310 - 348/3101901