Percorso sensoriale guidato a piedi nudi

Domenica 27 Marzo 2022 dalle 10:30 alle 12:30

Un viaggio esperienziale per sperimentare nuove sensazioni attraverso i sensi e per accogliere tutti quelli che vogliono provare a sentire e vivere la natura in un modo immersivo in un contesto di bosco che solo La Mandria sa dare.

Un guida del parco vi accompagnerà in questo percorso emozionale stimolando i vostri sensi e facendovi riscoprire la natura camminando lentamente.

Il semplice gesto di togliere le scarpe e di camminare a piedi nudi venendo a contatto diretto con il terreno aiuta le persone a riappropriarsi degli spazi naturali, a liberare la mente e a rilassare il corpo.

Mai come adesso abbiamo bisogno di disconnetterci da tutto ciò che è tecnologico e di riconnetterci con la natura e risvegliare i nostri sensi. E'importante rallentare i nostri ritmi, tornare a riassaporare le nostre emozioni..con calma..con i nostri tempi...scanditi dai tranquilli tempi naturali.

Un cammino lungo il quale si sviluppano l'attenzione mentale e l'equilibrio del corpo, il radicamento con la Terra e la capacità di volare lontano, "al di là dei confini del mondo" (cit.A. Bianchi)

Si consiglia abbigliamento comodo e di portare con sè un piccolo asciugamano.

Consigliato dai 10 anni in poi



Costo: 15 € a persona



EVENTO ACCESSIBILE AI DISABILI

Prenotazione Obbligatoria e pagamento online: www.arnicatorino.it/le-nostre-proposte/

Per informazioni: Ufficio Informazioni Parchi Reali 011/4993381 - info@parcomandria.it