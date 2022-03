Concept Didattico Sviluppato Da Jago Corazza, Autore E Fotografo National Geographic

Sabato 19 Marzo 2022 dalle 09:00 alle 19:00

Dalle 9:00/13.30 - 14:30/19

Un interessante e approfondito workshop tecnico intensivo, dove le varie le basi teoriche acquisite nella prima parte del corso di fotografia di base troveranno la loro applicazione pratica durante una serie di esercitazioni assistite, approfittando di un interessante percorso fotografico e culturale nello spettacolare Parco della Mandria. Un workshop dedicato ad imparare ad affrontare le difficoltà e le problematiche della fotografia, a sfruttare le nuove tecnologie digitali, ma soprattutto a conoscere ed impostare correttamente il vostro apparecchio fotografico. Realizzeremo assieme splendide immagini mentre scoprirete, fotografando con tutta l'assistenza necessaria, curiosità e segreti di questo Parco Naturale. Per partecipare e sfruttare appieno gli insegnamenti di questo workshop, sono necessarie le cognizioni di base di tecnica fotografica acquisite nella prima parte teorica del "Corso intensivo di fotografia di base". Chi non possiede ancora un'attrezzatura fotografica di sufficiente livello potrà comunque seguire il corso chiedendo di avere in uso, quando disponibile, una nostra fotocamera. Ulteriori approfondimenti verranno trattati eventualmente nei workshop di reportage tenuti in Italia e all'estero.

Questo speciale corso verrà tenuto dalle 9,00 alle 13,30 e, dopo una breve pausa pranzo, dalle 14,30 alle 19,00. Si svolgerà a Torino, all'interno del meraviglioso parco "LA MANDRIA", nella struttura immersa nel verde del Ciabot, a pochi minuti dall'ingresso "Ponte verde".

Costo: € 90

Per informazioni ed iscrizioni

3200963747

ciabotdeglianimali@skuanature.com



Nel rispetto delle normative vigenti è richiesto il Green Pass (+12 anni)