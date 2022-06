Che cosa sono? Come si manifestano?

Domenica 26 Giugno 2022 dalle 09:00 alle 12:00

Evento interamente dedicato alle emozioni - che cosa sono? Come si manifestano?

Come possiamo imparare a riconoscerle, accoglierle, trasformarle?

Scopriremo, con Noemi Franciosi ( Mental & Spiritual Coach) come fare pace con le nostre emozioni e come gestirle per ritrovare il nostro equilibrio emotivo, aumentando la nostra capacità di portare serenità e benessere nella nostra vita.

Per info e iscrizioni: 342/1281330 - noemifranciosi@libero.it

www.noemifranciosi.it