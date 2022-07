Aperture e attività dal 9 luglio 2022

Sabato 9 Luglio 2022

A seguito del tifone del 30 giugno e la conseguente chiusura del Parco, siamo lieti di informare la riapertura di Cascina Brero!

Cascina Brero è una delle cascine presenti nel Parco La Mandria. Situata in un'area di importante pregio naturalistico-storico-architettonico che conserva il più significativo esempio di foresta planiziale presente in Piemonte, è una struttura che da sempre costituisce un punto di riferimento per le attività didattiche e di educazione ambientale nel Parco.

ORARI DI APERTURA:

lunedì e mercoledì 12.30/18.30

venerdì 12.30/17.30

sabato 12.00/22.00

domenica 10.00/20.00

NOVITA'!!! ESCAPE ROOM "DOVE VOLANO LE FALENE"

A Cascina Brero sarà possibile vivere una nuova esperienza immersiva: La prima escape room naturalistica in un percorso insolito e divertente, adatta ad adulti e bambini (dai 6/7 anni in su).

Un'avventura al buio con quiz ed enigmi, 30 minuti di tempo per vivere la vita di una falena.

Si passerà da essere uova a bruchi a falena. Riuscirai a superare le prove e a salvarti dalle tante insidie?? Mettiti alla prova in questo percorso avventuroso al buio!!!



INFO:

Gli orari sono gli stessi del centro visite e si potrà accedere con il biglietto della cascina che si arricchirà quindi di una nuova esperienza.

Accesso per massimo 8 persone alla volta.

Durata 30 minuti

Zainetti e borse verranno lasciate negli armadietti del barefooting compresi i cellulari.

È accessibile anche a persone in carrozzina



Non è necessaria la prenotazione ma per gruppi superiori alle 15 persone è vivamente consigliata

SERVIZI & ATTIVITA':

PERCORSO SENSORIALE

Il percorso ha uno sviluppo di circa 600 metri, 30 postazioni e giochi che mirano a sviluppare i 5 sensi. Adatto a famiglie con bambini piccoli e grandi, anziani, persone con disabilità e sportivi.Si consiglia di portare piccolo asciugamano. Il percorso sensoriale aiuta a sperimentare, giocare, immaginare e liberare la mente.

MINIGOLF NATURALISTICO

Adatto a persone di tutte le età, è costruito interamente in legno di castagno e dedicato agli anfibi del Parco.

Mostra interattiva su alberi e bosco. Exhibit, diorama e animali tassidermizzati guideranno il visitatore alla scoperta del Parco.

Una ricca collezione di volumi e filmati naturalistici

Un ampio salone di 150 metri quadrati per videoproiezione e attività laboratoriali.

Comodi tavoli con panche situati nel giardino interno della cascina e sotto una spaziosissima tettoia.

Calcetto, ping pong e giochi da tavolo con area attrezzata per la proiezione di filmati o per l'ascolto di musica

Al centro della cascina si apre un ampio anfiteatro adatto per spettacoli ed eventi.

Possibilità di noleggiare una bicicletta per scoprire il Parco su due ruote.

COSTI:

IN SETTIMANA Ingresso RIDOTTO a € 5.00 per tutti

Sabato e Domenica

intero 7 euro

ridotto 5 euro

abbonamento 10 ingressi 50 euro

abbonamento annuale 25 euro

MODALITA' DI VISITA:

Accessibile secondo la disabilità

Non è necessaria la prenotazione

INDIRIZZO: Ingresso Cascina Brero Di Venaria- in Via Scodeggio (parcheggio interno gratuito)

Informazioni: 0114993381 - info@parcomandria.it