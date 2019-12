"Prodotti agroalimentari tradizionali" (Pat) lombardi: 28 sono mantovani

Natale con l’Anello di Monaco e i tortelli di zucca, la tradizione locale

(Mantova, 18 Dic 19) "La Lombardia ha un patrimonio agroalimentare indescrivibile. Vogliamo valorizzare davvero questi prodotti, spesso di nicchia ma che sono di alta qualita', rappresentano un territorio e contribuiscono al mantenimento della nostra tradizione contadina e alimentare" è il commento di Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia in seguito all'avvenuto riconoscimento di 13 nuovi 'Prodotti agroalimentari tradizionali' (Pat) lombardi, riconosciuti dalla Regione Lombardia.

L'elenco complessivo ne conta 264: 28 sono i prodotti che riguardano la provincia di Mantova. I prodotti sono raggruppati in diverse categorie, le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono consolidate nel tempo da almeno 25 anni e sono praticate in modo omogeneo e secondo regole tradizionali.

"Comuni e operatori ci hanno chiesto di valorizzare questi prodotti - prosegue Rolfi -. Per questo abbiamo introdotto per i produttori la facolta' di specificare, nell'etichettatura del prodotto, l'appartenenza all'elenco dei prodotti tradizionali riconosciuti dalla Regione Lombardia. Siamo gia' in contatto con alcune catene della Grande distribuzione. Nei prossimi mesi faremo accordi per realizzare nei supermercati lombardi corner dedicati ai nostri prodotti tipici".

E se a Natale il panettone la fa da padrone in Lombardia, dall'elenco di Mantova non manca l'Anello di Monaco, prelibatezza natalizia che solo qui si ha il privilegio di trovare nel periodo delle Festività. Nelle pagine del nostro sito dedicate ai "Sapori" del Parco, la ricetta dell'Anello di Monaco, dei Tortelli di zucca per la Vigilia e di altri piatti delle Feste, oltre alla descrizione dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali presenti nel Parco. Buone Feste!

Ecco l'elenco dei PAT della PROVINCIA DI MANTOVA