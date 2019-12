La magia del Presepe sul Mincio a Rivalta

Dal 21 dicembre al 6 gennaio rappresentazione della Natività sulle acque del fiume

(Mantova, 20 Dic 19) PRESEPE SUL MINCIO

La Pro Loco Amici di Rivalta ripropone il Presepe sul Mincio nella suggestiva cornice dei canneti della Riserva Naturale proprio di fronte a Corte Mincio, simbolo del paese e delle sue tradizioni.

Il Presepe sul Mincio è proposto ormai da oltre 35 anni, dapprima per opera del Circolo Fotografico Rivaltese e realizzato su di una grande barca tradizionale in legno, al centro del fiume, poi da circa 20 anni sulla riva opposta, con la cornice delle canne palustri.

Il Presepe rappresenta la tradizione e la storia di Rivalta legata al Mincio e alla campagna mantovana, con figure in legno di lavoratori di Valle, pescatori, cacciatori, maniscalchi e lavandaie che fanno da cornice alla capanna del Santo Bambino.

Il momento migliore per prendere visione è la sera, grazie ai suggestivi riflessi del Presepe nelle acque del Mincio, ancor più incantato nelle sere di leggere nebbia.

Il Presepe sarà visibile dal 21 dicembre, inaugurazione alle ore 17,30, fino al 6 gennaio, ma la deposizione del Bambino Gesù avverrà nella Notte di Natale, quanto poco dopo la mezzanotte sarà deposto il Bambino Gesù nella capanna, con una fiaccolata sul fiume molto suggestiva di canoe barche tradizionali organizzata dal Gruppo Canoistico e dagli Scout Agesci MMN11, con brindisi conclusivo.

MINCIO ART 2019

2^ Rassegna-Concorso di pittura; Sala B.Ascari di Corte Mincio

Dal 21 al 6 gennaio

La rassegna pittorica alla sua 2^ edizione ha già suscitato molto interesse, con oltre 150 artisti provenienti da tutte le regioni italiane che hanno aderito all'invito della Pro Loco Amici di Rivalta, grazie alla organizzazione puntuale e accurata e un nutrito numero di premi e riconoscimenti.

Il Concorso riprende la tradizione dei grandi pannelli pittorici esposti per un decennio esposti nell'area esterna di Corte Mincio, che hanno fatto da cornice al Presepe sul Mincio, ripensando però sostanzialmente alle premesse dell'evento che ora vuole portare a Rivalta artisti di livello, italiani e non, proponendo il tema libero e nessun vincolo di tecnica pittorica, ed entrando a far parte di un circuito nazionale molto partecipato che intende stimolare la riflessione sull'arte contemporanea nel territorio italiano, con un evento di respiro nazionale.

La 2^ edizione del Concorso ha visto il sostegno dell'intera Comunità Rivaltese e in particolare dei commercianti locali che hanno contribuito al monte premi e all'organizzazione dell'evento che sicuramente farà parlare di Rivalta nel mondo dell'arte contemporanea.

Le opere saranno visibili nei giorni festivi fino al 6 gennaio e le premiazioni avverranno nel pomeriggio di lunedi 6 gennaio 2020.

Le iniziative sono patrocinate dal Parco del Mincio.