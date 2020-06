L’apicoltura diventa attività agricola fondamentale

Regione Lombardia ha aggiornato le normative in materia di apicoltura, che viene riconosciuta per legge “attività agricola fondamentale per la conservazione dell'ambiente"

(Mantova, 03 Giu 20) Regione Lombardia ha aggiornato le normative in materia di apicoltura, che viene riconosciuta per legge "attività agricola fondamentale per la conservazione dell'ambiente, finalizzata a garantire l'impollinazione naturale necessaria per la conservazione della biodiversità degli ecosistemi e per garantire le produzioni agricole e forestali" spiega l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi.

In particolare, è stato assunto come istituzionale l'impegno a sostenere la salvaguardia delle specie di api autoctone tipiche, il miglioramento delle altre razze allevate, lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura.

La raccolta di miele anche quest'anno è sotto la media del 20% in Lombardia, che detiene il 12% della produzione nazionale. La quantità di miele importato raggiunge invece le 4.700 tonnellate all'anno, per un valore di 15 milioni di euro circa, proveniente soprattutto dai Paesi dell'Est Europa e dalla Cina.

"Intendiamo tutelare i 6.000 apicoltori lombardi che stanno combattendo contro i cambiamenti climatici e contro i prezzi di mercato di prodotti esteri – ha detto Rolfi -. Difendere le api significa difendere l'agricoltura e l'agroalimentare. Il 75% del cibo è frutto del loro lavoro di impollinazione e senza api non avremmo circa il 60% di frutta e verdura, così come migliaia di piante da fiore".

Anche il Parco del Mincio condivide da tempo l'impegno nella difesa delle api. Presso le ex cave naturalizzate del Trincerone l'ente ha posato una decina di bee hotel, realizzati in collaborazione con l'Associazione Apicoltori Mantovani e attivi da due anni: guarda il video

Si chiama invece "Semi ambasciatori di biodiversità" il progetto di educazione ambientale che il Parco, con la regia di Regione Lombardia, ha realizzato prima del lockdown in numerose scuole dell'area protetta, nell'ambito del quale gli studenti hanno ricevuto bustine di semi di fiori particolarmente amati dalle api, da piantare nei giardini e negli orti di casa.