Le GEV del Parco a Madre Terra

Domenica 27 settembre si svolge a Castiglione delle Stiviere la manifestazione dedicata all’ambiente, alla natura e all’alimentazione

(Mantova, 24 Set 20) Anche le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio saranno presenti a Madre Terra 2020, manifestazione dedicata all'ambiente, alla natura e all'alimentazione in programma domenica 27 settembre nel Parco Desenzano, a Castiglione delle Stiviere.

Dalle ore 10 alle ore 18, le GEV accoglieranno il pubblico presso un infopoint nel quale saranno in distribuzioni materiali informativi sul patrimonio naturale che rende unico il Parco del Mincio e il Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere, e sulle risorse di fruizione - itinerari a piedi, in bici e in barca - che residenti e turisti possono utilizzare per godere delle bellezze dell'area protetta durante le quattro stagioni.

E per i bambini sarà a disposizione il Gioco del Fiume Mincio, una tombola speciale dedicata ai pesci caratteristici del fiume, che potrà essere utilizzata nel rispetto delle normative anti Covid-19.