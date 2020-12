Convocazione della Comunità del Parco

La Comunità del Parco è convocata mercoledì 23 dicembre, nella sede del Parco del Mincio o in modalità telematica

(Mantova, 16 Dic 20) La Comunità del Parco è convocata per il giorno mercoledì 23 dicembre alle ore 16:30 presso la Sede del Parco del Mincio in Mantova, Piazza Porta Giulia 10, o in alternativa tramite collegamento telematico su piattaforma Zoom, per la discussione del seguente ordine del giorno: