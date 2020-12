Ciclovia del Sole: il Parco del Mincio indice la gara

(Mantova, 21 Dic 20) Il Parco del Mincio, in seguito alla convenzione con la quale Regione Lombardia ha assegnato all'ente il compito di progettazione e realizzazione del tratto lombardo della "Ciclovia del Sole", ha proceduto oggi a pubblicare sulla piattaforma Sintel l'avviso di gara relativo alla fase di progettazione, per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di progettazione, dei "lavori della tratta lombarda della Ciclovia turistica nazionale Sole, dal Comune di Moglia al Comune di Monzambano (Tronco 9 – 10 – 11 e 11bis per i soli tratti in territorio lombardo e per le sole parti prioritarie)".

Il tipo di procedura è "Aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.", l'Importo del contratto ammonta a €uro 161.697.00 € oltre eventuali oneri previdenziali e IVA di legge, il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il termine ultimo per il caricamento delle offerte è il 25 gennaio, ore 12.00.

Responsabile unico di procedimento è il direttore dell'ente, Cinzia De Simone e l'avviso di gara, corredato dai necessari allegati, prevede che l'appalto si sviluppi in due fasi, in un arco complessivo di quattro mesi e mezzo.

Una prima fase, della durata di 77 giorni naturali e consecutivi (11 settimane) dalla data di affidamento dell'incarico per la consegna del progetto definitivo. Una seconda fase (49 giorni naturali e consecutivi pari a ulteriori 7 settimane) dalla conclusione della Conferenza dei Servizi per la consegna del progetto esecutivo comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento.

Sulla piattaforma Sintel-ARIA SpA di Regione Lombardia, l'avviso di gara, i relativi allegati (disciplinare e capitolato speciale d'appalto) e modulistica, oltre al "Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Generale dell'intera Ciclovia del Sole.

Esprime soddisfazione e sottolinea l'efficienza operativa dell'ente il presidente Maurizio Pellizzer: "La tratta lombarda si snoderà in territorio mantovano dal Comune di Moglia fino al Comune di Monzambano e con questo avvio di gara l'infrastruttura inizia a prendere corpo. E' una procedura complessa per la quale siamo partiti con il piede gusto, avviando prima della fine dell'anno quanto necessario per arrivare all'affidamento della progettazione esecutiva di una infrastruttura che originerà un sistema lineare di spazi aperti, caratterizzato da forti connessioni territoriali. La gara, completa della sua corposa documentazione, è stata predisposta in meno di un mese dalla data di sottoscrizione della convenzione con Regione Lombardia, avvenuta il 25 novembre".

L'intervento complessivo che l'ente Parco dovrà andare a realizzare ammonta a € 5.805.381,00 ed è finanziato con risorse messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Regione Lombardia.

Scadenza 25/01/2021