Escursione gratuita nei prati stabili dell'Eden

Sabato 29 maggio primo appuntamento della rassegna di eventi "Ben-essere in natura nel Parco del Mincio"

(Mantova, 20 Mag 21) Ritornano le escursioni gratuite nel Parco del Mincio. Dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria, le attività di esplorazione dell'area protetta ripartono all'insegna del benessere che deriva dal ritorno e dal contatto con la natura e dall'osservazione della biodiversità che caratterizza gli ecosistemi del Mincio.

Si intitola infatti Ben-essere in natura nel Parco del Mincio il programma di eventi che il Parco del Mincio pianifica da maggio a ottobre nell'ambito di un progetto di fruizione delle aree protette sostenuto da Regione Lombardia.

Il primo appuntamento è per sabato 29 maggio con un'escursione a piedi alla scoperta dei prati stabili incastonati nelle oasi di biodiversità di Soave di Porto Mantovano, borgo rivierasco riconosciuto dall'Unione Europea destinazione Eden d'eccellenza. Una guida naturalistica di coop Alkemica e le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio accompagneranno i partecipanti in un percorso a piedi tra i campi verdi impreziositi dal foraggio spontaneo, nel cuore della riserva naturale Valli del Mincio. Il percorso arriva a lambire una suggestiva ansa del Mincio. è inoltre previsto un incontro con un agricoltore locale che illustrerà le caratteristiche peculiari del foraggio e delle fioriture dei prati stabili, destinatu alla filiera del pregiato Grana Padano dei Prati Stabili.

L'escursione, della durata di tre ore, partirà alle ore 9:30 dal sagrato della chiesa di Soave di Porto Mantovano, in piazza Roma.

L'attività è gratuita ma con prenotazione obbligatoria al numero 348 7498026.

Il programma Ben-essere in natura nel Parco del Mincio proseguirà con tour in bicicletta, eventi di scienza partecipata, laboratori per bambini, attività per l'equilibrio psicofisico, eventi di teatro, arte e musica ispirati all'antico legame uomo-natura. Il programma completo sarà presto disponibile.