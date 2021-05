Escursioni guidate nei territori dei prati stabili

Sei appuntamenti per far conoscere l’oro verde del territorio e le emergenze ambientali e culturali di cui è ricco

(Mantova, 25 Mag 21) I prati stabili sono una coltura tipica della valle del Mincio, distese verdi non trattate che divengono habitat ideale per insetti impollinatori, uccelli, piccoli mammiferi, campi dai quali gli agricoltori ricavano il foraggio di pregio che viene destinato all'alimentazione delle vacche da latte con il cui latte si produce una delle eccellenze di questa porzione di territorio, il "Grana padano dei prati stabili".

Il territorio dei prati stabili è tutelato ed è quasi interamente ricompreso nell'area protetta del Parco regionale del Mincio, nei comuni di Porto Mantovano, Marmirolo, Goito, Volta Mantovana e include anche Roverbella.

Sono questi gli enti che hanno deciso di promuovere congiuntamente il territorio proponendo un piccolo calendario di escursioni naturalistiche o culturali all'insegna della scoperta e osservazione del territorio.

Sei tappe tappe a piedi o in bicicletta debuttano sabato 29 maggio con una camminata nel cuore della sponda sinistra delle Valli del Mincio: partenza dalla chiesa di Soave di Porto Mantovano, per una camminata di 10 chilometri in una delle zone più agresti e ben conservate.

Il percorso ha una prima tappa in una azienda agricola dove è appena stato eseguito il "magengo", il primo taglio del prato stabile e lì l'agricoltore accoglierà i partecipanti con una breve dimostrazione della composizione dei prati di maggio, con le sue splendide fioriture.

La camminata, guidata da guida ambientale e da Guardia Ecologica Volontaria dal Parco, prosegue tra i campi su stradelli fino ad arrivare all'inatteso spettacolo di bellezza che si può ammirare incontrando un'ansa del Mincio. Il percorso di ritorno verso Soave è sulla ciclopedonale che costeggia il diversivo Mincio.

Dopo Porto Mantovano le altre tappe saranno Goito e Marmirolo con un doppio appuntamento: il 12 giugno con il "Bioblitz dei prati stabili" alle Bertone e il 19 con la biciclettata "tra i due boschi di pianura": partenza da piazza Roma a Marmirolo per arrivare alle Bertone e Bosco Fontana.

Il 10 luglio un altro tour in bici, con partenza da Mantova per arrivare fino a Massimbona dove si potrà effettuare una visita speciale al mulino dell'anno Mille, da poco riaperto al pubblico, e all'oratorio di San Pietro che verrà aperto per l'occasione.

Il 18 luglio si sale sui Colli Morenici a Volta Mantovana, i gruppi saranno accolti da figuranti in abiti rinascimentali per una accurata visita agli spazi storici del nucleo antico del paese - dai torrioni del castello agli spazi interni, gallerie e giardini di palazzo Gonzaga Guerrieri e per un brindisi finale con spumante dei colli e scaglie di Grana Padano.

L'ultima tappa a inizio settembre e Roverbella, terra di pescheti e risaie, dove il tour sarà in bicicletta con partenza dalla chiesa di Santa Rita da Cascia, la santa delle rose, per arrivare a visitare antiche riserie dove il riso è ancora lavorato con sorprendenti macchine d'altri tempi.

"La collaborazione tra il Parco e questi cinque comuni – spiega il presidente del Parco Maurizio Pellizzer – è virtuosa. Un anno fa abbiamo portato insieme a termine un progetto di valorizzazione territoriale dedicati ai prati stabili, con il quale è stato creato un sito web, un suggestivo video, una pagina facebook dedicata e molto materiale promozionale. Il progetto è terminato in gennaio ma il desiderio di continuare a lavorare in rete è proseguito. A questo calendario eventi seguiranno altre iniziative congiunte che sono in corso di programmazione".