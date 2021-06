Parco Bertone aperto per la Festa della Repubblica

La residenza estiva dei Conti D’Arco, oggi centro visita del Parco e Centro di reintroduzione della Cicogna bianca, accoglierà i visitatori mercoledì 2 giugno dalle ore 10 fino al tramonto

(Mantova, 01 Giu 21) In occasione della Festa della Repubblica il Parco delle Bertone sarà aperto al pubblico.

La residenza estiva dei Conti D'Arco, oggi centro visita del Parco del Mincio e Centro di reintroduzione della Cicogna bianca, accoglierà i visitatori mercoledì 2 giugno dalle ore 10 fino al tramonto per una giornata di benessere a contatto con la natura, e con i colori e i suoni che la contraddistinguono nella tarda primavera.

Il piccolo bosco e i suoi "giganti" secolari, tra cui un Gingko biloba tra i più alti d'Italia, sfoggiano chiome sgargianti in cima alle quali le Cicogne accudiscono i nuovi nati, protetti in maestosi nidi. Proprio in questo periodo i maestosi uccelli sono impegnati in continui via vai dai vicini prati stabili, dove trovano ricco nutrimento per l'alimentazione dei pulli: i loro eleganti sorvoli sui cieli delle Bertone sono uno spettacolo unico.

Le fioriture stagionali nel sottobosco e nelle aiuole intorno alla villa nobiliare aggiungono intense note di colore alla cornice boschiva.

Il pubblico sarà accolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio, che organizzano visite guidate gratuite alle ore 11 e alle ore 16.

In linea con le norme anti-Covid, sul cui rispetto vigileranno le GEV, è possibile organizzare pic nic nei prati che circondano la villa. L'ingresso al parco, consentito fino a un massimo di 100 persone compresenti, costa 2 euro per gli adulti, gratis fino a 12 anni e over 70. Non è richiesta prenotazione.