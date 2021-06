Convocazione Comunità del Parco

La Comunità del Parco del Mincio è convocata per mercoledì 9 giugno

(Mantova, 07 Giu 21) La Comunità del Parco è convocata per il giorno mercoledì 09 giugno alle ore 16:00 presso la Sede del Parco del Mincio in Mantova, Piazza Porta Giulia, 10 per la discussione del seguente ordine del giorno:

Seduta riservata:

1. Fallimento n. 66/2016 – esame avviso e decisioni conseguenti;

Seduta pubblica:

2. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente;

3. Approvazione atto di indirizzo per l'istituzione della Riserva Naturale "Lago Paiolo".