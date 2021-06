Nel Lago Superiore in funzione il cestino cattura-rifiuti Seabin

La quinta tappa dell’edizione 2021 della campagna Coop e LifeGate è il Parco del Mincio

(Mantova, 12 Giu 21) Fa tappa al Parco del Mincio, a Mantova, "Un mare di idee per le nostre acque" la campagna di Coop in partnership con LifeGate che per il 2021 ha l'obiettivo di installare in tutto il territorio nazionale 34 nuovi Seabin collocati, nelle acque di mari, fiumi, laghi per ridurre l'inquinamento da plastica e microplastiche.

Il vero protagonista della campagna è il Seabin, un cestino che, galleggiando a pelo d'acqua, cattura i rifiuti, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l'acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri d'acqua all'ora e necessita di interventi di svuotamento e pulizia.

Con la campagna di Coop arrivata a Mantova, è stato inaugurato oggi il ventiseiesimo Seabin di questa iniziativa, installato presso la Società Canottieri Mincio grazie alla partecipazione del Parco Regionale del Mincio, l'ente pubblico che svolge azioni di tutela e vigilanza del territorio e che gestisce riserve naturali e siti della Rete Natura 2000.

Il Parco Regionale del Mincio è il primo Parco Regionale coinvolto direttamente nella campagna "Un mare di idee per le nostre acque", ovvero al quale è affidata direttamente la gestione e cura del Seabin per il quale si avvarrà anche del prezioso supporto della Società Canottieri Mincio.

Assessore all'Università e Ricerca, Innovazione, Coordinamento Ufficio Progettazione del Comune di Mantova, Adriana Nepote

"A nome del Comune di Mantova ringrazio Coop per questo dono al Parco del Mincio, che da sempre è impegnato nella ricerca di soluzioni innovative e sinergiche per garantire la qualità delle acque e la tutela dell'ambiente. Ringrazio anche la Società Canottieri Mincio che si è fatta carico di questa donazione. Si tratta anche di un'occasione importante per informare i cittadini sul ruolo che le nuove tecnologie possono assumere a supporto della sostenibilità. Garantire la qualità delle acque rappresenta una priorità dell'Amministrazione comunale, nella prospettiva che i laghi di Mantova diventino balneabili".

Presidente Parco Regionale Mincio, Maurizio Pellizzer

"È stato un incredibile ed inaspettato dono, quello che Coop Alleanza 3.0 ha fatto al Parco del Mincio ed alle sue acque. Come tutti i doni sono inaspettati. Questo dono, in particolare, ci rende felici perché sposa la politica ambientale che il Parco del Mincio ha intrapreso con la sottoscrizione del Contratto di Fiume Mincio. Vale a dire migliorare la qualità delle acque del fiume Mincio".

Presidente Società Canottieri Mincio, Gianni Mistrorigo

"L'area della Società Canottieri Mincio è inserita nel contesto naturalistico di rilevanza europea "Valli del Mincio, Zona di Protezione Speciale Valli del Mincio e Zona Speciale di Conservazione Ansa e Valli del Mincio", affidato alla gestione dell'ente Parco Regionale del Mincio, la cui tutela può avvenire anche grazie alla collaborazione della Società Canottieri Mincio nelle aree di pertinenza, nel rispetto del "Contratto di Fiume Mincio", accordo di programmazione negoziato volto alla riqualificazione del bacino idrografico del Fiume Mincio, attivato dall'ente Parco e al quale la Società Canottieri Mincio ha aderito. Inoltre, nel rispetto del Protocollo d'intesa siglato ad inizio 2021 sempre con l'ente Parco, la Società Canottieri Mincio mette oggi in pratica una iniziativa culturale e ambientale cui potrà dare adeguato risalto attraverso l'organizzazione di eventi sportivi proprio nello spazio d'acqua che ospita il Seabin".

"L'installazione del Seabin a protezione delle acque fluviali e la partecipazione e la promozione della campagna "Un mare di idee per le nostre acque" è in linea con l'idea cooperativa di sviluppo sostenibile a cui Coop Alleanza 3.0 ispira il suo agire sul territorio e per le comunità" dichiara Sandro Aldrovandi presidente Area sociale Vasta Lombardia "L'impegno per la salvaguardia delle acque e dell'ambiente è il modo di Coop Alleanza 3.0 di guardare al futuro coerentemente con il Goal 14 dell'Agenda Onu 2030 che prevede di conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile".

All'evento di inaugurazione sono intervenuti anche il Presidente della Provincia di Mantova, Beniamino Morselli, e il sindaco di Borgo Virgilio, Francesco Aporti, in rappresentanza dei tredici comuni che fanno parte del Parco del Mincio.

"Un mare di idee per le nostre acque": gli obiettivi

La campagna "Un mare di idee per le nostre acque" ritorna per il secondo anno consecutivo. Partita quest'anno da Portopiccolo a Sistiana (Trieste), "Un mare di idee per le nostre acque" è un viaggio di responsabilità ecologica che nei prossimi mesi vedrà il collocamento, in partnership con LifeGate, di 34 nuovi Seabin (i cestini "mangiarifiuti") in varie località d'Italia (porti, fiumi e laghi), per poi rientrare a Trieste in ottobre, in occasione della Barcolana. L'obiettivo è recuperare complessivamente - grazie anche ai 12 Seabin già posizionati da Coop nel 2020 - 23 tonnellate di rifiuti in un anno, incluse plastiche e microplastiche, pari al peso di circa 1.500.000 bottiglie. I Seabin posizionati finora da Coop insieme a LifeGate, hanno raccolto finora (dati fine maggio 2021) circa 8.600 kg di rifiuti, incluse plastiche e microplastiche, pari al peso di 570.000 bottiglie da mezzo litro.

Simone Molteni direttore scientifico di LifeGate spiega così il valore di questo piccolo ma efficiente dispositivo: "Il dispositivo è stato selezionato tra centinaia di tecnologie valutate da LifeGate Plasticless®, ma tengo a sottolineare che il valore del progetto va ben oltre i rifiuti raccolti. Per una vera transizione ecologica serve la consapevolezza e l'impegno di tutti: queste installazioni e la relativa comunicazione hanno il compito di sensibilizzare e tenere alto il livello d'attenzione delle persone."

Confermato il partner scientifico LifeGate, Coop allarga il suo progetto: in alcune di queste tappe è coinvolta anche la barca a vela "Anywave", la prima ad aver istituito a bordo la figura del "RECO" -Responsabile ecologico- e ad aver stilato un Decalogo di comportamenti rispettosi del mare da seguire in navigazione e nei porti. La barca toccherà alcune delle tappe di mare dove saranno posizionati i Seabin e avrà una funzione educativa, aprendosi alle visite di soci, consumatori, scuole.

Anche Findus, azienda leader nel settore dei surgelati che ha intrapreso un importante percorso di sostenibilità ambientale, ha aderito alla campagna "Un mare di idee per le nostre acque", adottando 10 dei 34 Seabin.