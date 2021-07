Fitness naturale, arte e creatività con la rassegna Ben-essere in natura

Cinque appuntamenti da luglio a settembre a Parco Bertone

(Mantova, 01 Lug 21) Il bosco giardino di Parco Bertone fa da crocevia agli eventi della rassegna Ben-essere in natura realizzata dal Parco del Mincio nell'ambito di un progetto di fruizione delle aree protette sostenuto da Regione Lombardia.

Tra luglio e settembre sono cinque gli appuntamenti in programma, incentrati sulle attività all'aria aperta che contribuiscono al benessere dell'individuo e al mantenimento di un rapporto di armonia tra l'uomo e la natura. Le modalità per ritrovare questa connessione vanno dall'arte alla musica, dai mandala alle pratiche olistiche, dal fitness naturale ai laboratori espressivi per bambini. Con i suoi alberi secolari dalle chiome maestose e dalle altezze imponenti, le aiuole romantiche, i suoni e i profumi del sottobosco, l'andirivieni della cicogne che hanno scelto questo luogo per costruire i loro nidi rendono infatti le Bertone un luogo speciale, attraversato da un'energia vivificante.

La partecipazione agli eventi è gratuita, in alcuni casi è richiesta la prenotazione richiesta.

Ingresso a Parco delle Bertone: 2 euro intero, 1 euro ridotto, gratis fino a 12 anni e over 70.



Questo il programma della rassegna:

Spettacoli nel Bosco - Arte & Musica

Domenica 11 luglio, ore 15.00-19.00

Pomeriggio musicale ed artistico tra le radure e i vialetti del Parco Bertone, incontrando spettacoli musicali per ascoltare nella natura strumenti particolari e suoni ancestrali.

BIGLIETTO INGRESSO BERTONE € 2,00 - Gratuito fino ai 12 anni e oltre i 70

Disegniamo la Natura - Creatività Green

Domenica 22 Agosto, ore 15.00 – 18.30

Laboratori espressivi per bambini e ragazzi al Parco Bertone. A cura delle artiste e arteterapeute Chiara Facco e Michela Ghisoni.

PRENOTAZIONE RICHIESTA 335 343289

BIGLIETTO INGRESSO BERTONE € 2,00 - Gratuito fino ai 12 anni e oltre i 70

Pilyoga all'aria aperta - Movimento Outdoor

Domenica 5 Settembre, ore 9.30 - 11.30

Ritorna il movimento outdoor nella cornice verde di Parco Bertone. Il miglior ben-essere in Natura, tra gli alberi secolari e le Cicogne bianche! Attività guidata dall'insegnante Elisa Penna. Max 20 posti.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 340 3073929

BIGLIETTO INGRESSO BERTONE € 2,00 - Gratuito fino ai 12 anni e oltre i 70

Festival Olistico - Ben-Essere

Domenica 12 Settembre, ore 10.00 -19.00

3° Edizione. Con espositori e operatori olistici. Parco Bertone, la tenuta estiva dei Conti d'Arco, trasformata dal Parco del Mincio in centro visite e centro di reintroduzione della Cicogna bianca, diventa un luogo di benessere e accoglie insegnanti yoga, operatori olistici, astrologi, riflessologi, arteterapeuti, naturopati, filosofi, psicologi e poeti che daranno vita a sessioni cicliche di trattamenti e massaggi olistici, pratiche di movimento per la salute e il rilassamento di gruppo.

BIGLIETTO INGRESSO BERTONE € 2,00 - Gratuito fino ai 12 anni e oltre i 70

Mandala nel Bosco - Creatività Green

Domenica 3 Ottobre, ore 10.00 -18.00

2° Edizione. Laboratorio di Mandala Therapy a Parco Bertone: i partecipanti saranno guidati nella creazione di figure mandaliche utilizzando i soli materiali naturali che gli alberi secolari delle Bertone lasciano a terra: foglie di diverse forme e colori, bastoncini, bacche, frutti, sassi, cortecce.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 335 343289

BIGLIETTO INGRESSO BERTONE € 2,00 - Gratuito fino ai 12 anni e oltre i 70