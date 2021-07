Ciclovia del Sole: oggi conferenza decisoria

(Mantova, 15 Lug 21) Proseguono a ritmo serrato le tappe del cronoprogramma con cui il Parco del Mincio, a cui Regione Lombardia ha affidato con convenzione il compito di progettazione e realizzazione del tratto lombardo della "Ciclovia del Sole", attua le diverse fasi. Dopo aver presentato in marzo il progetto di fattibilità agli amministratori locali allo scopo di condividere l'impianto dell'elaborato e acquisire eventuali osservazioni e dopo aver tenuto due tavoli di lavoro settoriali, dopo aver provveduto a inoltrare agli enti richiedenti le integrazioni documentali, ora è arrivata la convocazione della "Conferenza di servizi decisoria", in programma nella mattina (ore 10:00) del 15 luglio.

Alla Conferenza sono stati invitati tutti i soggetti territorialmente competenti: 10 Comuni, la Provincia di Mantova, Regione Lombardia. Soprintendenza Belle arti, quattro Consorzi di bonifica, Aipo, sette società di distribuzione reti idriche o elettriche o del gas, il Parco delle Golene di Foce Secchia.

Con la Conferenza si darà il via al progetto esecutivo: gli enti sono infatti chiamati ad eprimere parere per i lavori della tratta lombarda della ciclovia Turistica Nazionale del Sole, per i soli tratti in territorio lombardo e per le sole parti prioritarie. Il termine per la richiesta di integrazioni documentali sono già trascorsi e non sono ammesse ulteriori sospensioni.

Il gruppo di progettazione ha consegnato gli elaborati integrativi consegnati a tutti gli enti. Si tratta di tavole di planimetrie di dettaglio relative ai diversi lotti, la tavola aree di sosta, l'abaco della segnaletica e tavole relative a interventi puntuali. Questi ultimi son riferiti a Mantova (ponte sul Parcarello, allargamento tratti a sbalzo, nuovo tratto giardini Baden Powell), nuovo tratto da Governolo a sottopasso strada provinciale 33 a Bagnolo San vito, nuovo tratto Quistello-San Benedetto, nuovo tratto Bondanello-Moglia

Il territorio interessato dalla tratta lombarda della Ciclovia del Sole comprende i Comuni di Marmirolo, Goito, Porto Mantovano, Monzambano, Ponti sul Mincio, Mantova, Borgo Virgilio, Bagnolo San Vito, San Benedetto Po e Moglia.

L'intervento che fa capo all'ente Parco ha un valore di 5.805.381,00 euro finanziati da Regione Lombardia. Il tratto mantovano della Ciclovia del Sole avrà un'estensione di 91 km ricadenti nelle articolazioni Tronco 11 e 11 bis - da Peschiera del Garda a Mantova -, in Tronco 10 - da Mantova a San Benedetto Po - e in Tronco 9 - da San Benedetto Po a Concordia sulla Secchia.