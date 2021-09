Convocazione della Comunità del Parco

Ordine del giorno della seduta in programma mercoledì 29 settembre

(Mantova, 28 Set 21) La Comunità del Parco è convocata per il giorno mercoledì 29 settembre alle ore 16:00 presso la sede del Parco del Mincio in Mantova, Piazza Porta Giulia, 10 per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente;

2. Approvazione convenzione per l'attuazione della misura "Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri" prevista dalla legge regionale n.9/2020 "promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri" (Laghi di Mantova–Parco del Mincio);

3. Ratifica Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023;

4. Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023;

5. Approvazione della Strategia di Transizione Climatica nell'ambito del progetto "ACE3T-CLIMA Acqua, Calore ed Energia: 3 pilastri per la Transizione ClImatica del Mantovano".