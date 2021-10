Presentazione della 3a edizione del progetto Green School- Rete Lombarda per lo sviluppo sostenibile.

6 ottobre 2021 ore 17.00 -19.30 Evento online (su Zoom)

(Mantova, 05 Ott 21) Gli insegnanti delle scuole della provincia di Mantova sono invitati a scoprire la rete regionale delle Green School e come esserne parteattiva il 6 ottobre 2021 alle ore 17.

L'evento è stato organizzato in modalità online - Iscrizione - , sia per rispetto alle normevigenti per l'emergenza sanitaria Covid-19 sia per permettere a tutti gliattori della provincia di Mantova di seguire l'evento.

L'iniziativa è organizzata da Deafal nell'ambito del progetto Green School,con il patrocinio del Parco del Mincio. Fanno parte del programmanumerosi attori che hanno già partecipato nella scorsa edizione: scuole,enti e associazioni Lombarde.

Una Green School è una scuola che si impegna a ridurre anno dopo annoil proprio impatto sull'ambiente e ad educare i propri alunni a unatteggiamento attivo di tutela dell'ecosistema.

Il progetto Green School offre alle scuole impegnate in attivitàambientali la possibilità di valorizzare le proprie buone pratiche, di misurarne i benefici e di monitorarle, ottenendo l'attestato diriconoscimento di Green School e l'opportunità di entrare a far parte della rete regionale delle Green School.