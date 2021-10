Ritornano i laboratori di ecopsicologia a Parco delle Bertone

Percorso di indagine negli ambienti naturali delle Bertone, alla scoperta dell’antica connessione che lega l’essere umano all’ambiente

(Mantova, 07 Ott 21) Ritornano i laboratori di eco-psicologia "Conoscersi nel bosco" al Parco delle Bertone. Domenica 10 ottobre il Parco del Mincio con Barbara Montanari, eco-psicologa specializzata in psicoterapia interattivo-cognitiva e in yoga education, ripropone l'esperienza programmata con la rassegna "BenEssere in natura". L'esperta guiderà i partecipanti in un percorso di indagine negli ambienti naturali delle Bertone, alla scoperta dell'antica connessione che lega l'essere umano all'ambiente.

Le attività, a partecipazione gratuita per gruppi di massimo 15 persone, si svolgeranno in due fasce orarie a scelta: dalle ore 10:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00.

A fare da scenario, il bosco-giardino delle Bertone, con i suoi alberi secolari che cominciano a vestire i colori dell'autunno e ad avvolgere l'antica residenza dei Conti D'arco in atmosfere sospese nel tempo, scandite esclusivamente dai ritmi naturali.

Nata dall'incontro tra l'Ecologia e la Psicologia, l'ecopsicologia è una disciplina che promuove la crescita personale per diventare abitanti del pianeta liberi, creativi e responsabili, nella consapevolezza della stretta relazione che esiste tra il benessere interiore e l'interazione con la natura. Di recente anche l'Onu (FAO e UNEP) ha riconosciuto come la Terapia Forestale, praticata in boschi o parchi alberati, abbia molteplici effetti benefici " per la salute umana, fisica, mentale e spirituale".

La partecipazione ai laboratori è gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a barbaramnt@yahoo.it o contattando il numero 349 3552711. Ai partecipanti è richiesto di portare un telo o una coperta; l'attività si svolgerà all'aperto nel rispetto delle normative anti Covid-19.

Conoscersi nel bosco è inserito nel programma "Ben-essere in natura" realizzato dal Parco del Mincio con il sostegno di Regione Lombardia. Ingresso a Parco Bertone: 2 € adulti, gratis fino a 12 anni e over 70.