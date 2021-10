Alleanze per la transizione climatica

Evento in streaming online sul sito di Fondazione Cariplo - Mantova e il Parco presentano le strategie da mettere in atto

(Mantova, 20 Ott 21)

Nell'ambito del progetto "F2C - Fondazione Cariplo per il Clima" Fondazione Cariplo sostiene quattro territori (Brescia e Brianza Ovest, Bergamo e Mantova) che hanno varato le proprie Strategie di Transizione Climatica.

Selezionati nell'ambito della call for ideas "Strategia Clima" queste alleanze territoriali riuniscono 24 soggetti tra enti pubblici, enti del terzo settore e parchi, impegnati nella realizzazione di una Strategia di Transizione Climatica, con un budget complessivo di 22 milioni di € di cui 5 milioni da parte di Fondazione Cariplo, 4 dalla collaborazione con Regione Lombardia e 13 milioni di € da parte dei territori.

Le città e gli enti locali dovranno sempre di più mettere in campo azioni di adattamento agli effetti del cambiamento climatico e contribuire attivamente alla decarbonizzazione: in questo senso questi quattro territori si sono impegnati in specifiche Strategie di Transizione Climatica per diventare più resilienti, interconnessi e collaborativi.

Le strategie di transizione climatica messe a punto da Bergamo e Mantova vengono presentate venerdì 21 ottobre, con un evento in streaming online sul sito di Fondazione Cariplo dalle 10.30 alle 12.30, che darà il via all'attuazione concreta degli interventi.

Il progetto "ACE3T-CLIMA - Acqua, Calore ed Energia: 3 pilastri per la Transizione CLImatica del Mantovano" vede coinvolti il Comune di Mantova (capofila), il Parco del Mincio, i Comuni di Volta Mantovana, Monzambano, Curtatone, e la soc. coop. onlus Alkemica.

PROGRAMMA

Saluti introduttivi

Claudia Sorlini Vicepresidente Fondazione Cariplo

Raffaele Cattaneo Assessore all'ambiente e clima Regione Lombardia

Alberi e foreste: nature based solutions per la mitigazione e l'adattamento dei territori

Giorgio Vacchiano - Università degli Studi di Milano

La Call for ideas Strategia Clima

Federico Beffa, Paolo Siccardi – Fondazione Cariplo

La Strategia di Transizione Climatica del territorio di Bergamo

Stefano Zenoni Assessore all'ambiente e alla mobilità – Comune di Bergamo

Dario Kian U.O. Presidio alle politiche attive forestali e montane di ERSAF Lombardia - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste

La Strategia di Transizione Climatica del territorio di Mantova

Adriana Nepote Assessore all'università e ricerca e all'innovazione – Comune di Mantova

Cinzia De Simone Direttrice – Parco del Mincio

Modera M. Cristina Ceresa (giornalista - GreenPlanner)

CLICCA QUI PER PARTECIPARE ALL'EVENTO: https://bit.ly/AlleanzeperilclimaBG_MN