Salone dell'acqua, un museo permanente per il diritto umano all'acqua

Inaugurato a Porto Mantovano, iniziativa del Lions

(Mantova, 27 Ott 21) E' stato inaugurato a Porto Mantovano (MN), per iniziativa di Lions Acqua per la Vita MD 108 ETS, il Salone dell'Acqua: un museo permanente per il diritto umano all'acqua potabile, essenziale al pieno godimento della vita come sancito dall'ONU già dal 29 luglio 2010, e ancor oggi tra gli obiettivi fondamentali dell'agenda di sviluppo sociale delle Nazioni Unite. Iniziativa unica nel suo genere, il Salone si candida ad essere un museo vivo, ospitando testimonianze e attività particolarmente indirizzate ai giovani, alla didattica e all'acqua anche come fonte di ispirazione nell'arte. Una sezione infatti espone opere d'arte dedicate all'acqua, tra cui le straordinarie immagini del World Water Day Foto Contest, concorso internazionale di fotografia che ogni anno è dedicato al tema dell'acqua sotto l'egida delle Nazioni Unite. Un secondo ambiente presenta apparecchiature per il trattamento delle acque ai fini di potabilizzazione, depurazione e riutilizzo. "Sono 1,6 miliardi nel mondo le persone non hanno accesso all'acqua potabile" ha commentato Giovanni Benedetti, presidente di Lions Acqua Per La Vita, emanazione dei Lions italiani. "Abbiamo dunque raccolto l'invito delle Nazioni Unite a sviluppare risorse, competenze e tecnologie con il fine di incrementare gli sforzi per fornire acqua potabile sicura, pulita, accessibile a tutti: senza acqua potabile non c'è igiene, senza igiene non c'è salute. Il Salone è un concreto esempio di sinergia tra associazione no profit e impresa sponsor - Idro group, nella fattispecie - per il miglioramento della qualità di vita degli abitanti del pianeta, con particolare attenzione per l'emisfero più svantaggiato". A seguire, gli interventi. Lion Paolo Viganò, infettivologo del Gruppo Solidarietà Africa di Seregno, ha rimarcato come in Africa subsahariana si ha la maggior concentrazione di popolazioni con difficoltà nell'accesso all'acqua potabile, causa principale di mortalità infantile e fonte di 263 conflitti dal 2013. Lion Roberto Isella ha presentato il World Water Day Photo Contest che, promosso dal LC Seregno Aid, sotto l'egida delle Nazioni Unite, seleziona ogni anno le immagini più belle e significative da tutti i continenti. Marco Borsatti ha presentato tecnologie innovative per portare e depurare acqua (impianti di filtrazione e potabilizzazione, alcune già in dotazione a organizzazioni non governative come Onu e Croce Rossa. Lion Francesco Viganò ha trattato infine dell'acqua tra pittura, musica e leggende. "Ogni fotografia è una relazione" ha chiosato Benedetti "e ogni macchinario esposto un contributo pratico alla soluzione. Sta poi alla politica decidere dove indirizzare le risorse". Introdotta dal CC Lion Mariella Sciammetta e dal sindaco di Porto Mantovano, Massimo Salvarani, la cerimonia ha visto la presenza numerosa di Lions, cittadini, autorità lionistiche e civili come l'assessore regionale Alessandra Forattini e Maurizio Pellizzer, presidente del Parco del Mincio.

Salone dell'Acqua

Via Parigi, 1 Porto Mantovano (MN)

saloneacqua_lions@idro.net

Tel: +39 0376 1813460

Orario feriale 10:00-16:00